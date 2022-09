FC Dordrecht slikt ook bittere pil tegen MVV: ‘We belonen onszelf weer niet’

FC Dordrecht slikte na de nederlaag bij Helmond Sport opnieuw een bittere pil. In een waar kansenfestival in het Matchoholic Stadion sleepte het verrassend goed presterende MVV Maastricht de winst uit het vuur: 1-2.

Het chagrijn overheerste na afloop aan de Krommedijk. De serie tegen (min of meer) gelijkwaardige tegenstanders FC Den Bosch, Helmond Sport en MVV Maastricht leverde slechts drie punten op. Te weinig voor een club die de lat voor zichzelf hoger heeft gelegd na het vorig seizoen en langzaam wegzakt in het rechterrijtje.

,,De spelopvatting is beter dan vorig seizoen en bij vlagen had ik niets te klagen over het voetbal dat we lieten zien”, zei trainer Michele Santoni. ,,De tegentreffers vallen te simpel, al moet ik de beelden nog terugzien. Op die momenten toonde MVV zich de slagvaardige ploeg, waar wij ook de kansen hebben gehad. En dus belonen we onszelf weer niet, dat begint zo wel een terugkerend verhaal te worden.”

Bij FC Dordrecht keerde Elso Brito terug in de basis op de linkerwingbackpositie, nadat hij het duel met Helmond Sport vanwege een blessure gemist had. Waarmee Mauro Savastano naar de reservebank werd verwezen. Santoni had uiteindelijk toch de voorkeur gegeven aan Benjamin Reemst op het middenveld, waar hij zijn landgenoot Alessio Miceli nadrukkelijk als alternatief had overwogen. In de driemansaanval verving Boubakar Camara de geschorste Feyenoord-huurling Aliou Baldé.

Pikstart

FC Dordrecht beleefde bijna een pikstart. Binnen de minuut was er al een hachelijke situatie voor het Limburgse doel, waarbij Marko Kleinen na een duel met Samuele Longo de bal op de paal naast zijn doelman Romain Matthys schoof. Het had na de pijnlijke nederlaag van een week eerder in Helmond een opsteker geweest voor de thuisploeg, die via Camara nog een keer uitzicht had op de voorsprong. Camara mocht in een twee tegen twee met Suray opstomen, maar de buitenspeler behield niet het overzicht en ging voor eigen succes.

Santoni, die vooraf MVV niet als revelatie van het seizoen wilde betitelen maar wel had gewezen op de efficiency van de Maastrichtenaren, kreeg gelijk als het ging om de geslepenheid van de opponent. Mart Remans schoot uit een snelle tegenstoot op de voet van Bossin. Jarne Steuckers rondde wél af, na terugleggen van Tim Zeegers. Voor de zestiende keer in successie hield doelman Liam Bossin zodoende niet de nul bij FC Dordrecht, voor de zesde keer op rij scoorde MVV bij een bezoek aan de Merwestad.

Verdiende gelijkmaker

De achterstand werd goed verteerd door FC Dordrecht, dat vlot een antwoord formuleerde. Een fraaie aanval over verschillende Dordtse schijven, die aan het FIFA-computerspel ontleend leek, kreeg dankzij Elso Brito de finishing touch en de verdiende gelijkmaker.

Volledig scherm Elso Brito zet FC Dordrecht op 1-1. © Pro Shots

Na de rust, waarin de naar Kozakken Boys vertrokken Kevin Vermeulen door innovatiemanager Leon Vlemmings uitgeluid werd, had Camara opnieuw de kans om zich op het scoreformulier te schieten maar hij vond doelman Matthys in de korte hoek. En die gemiste kans werd meteen afgestraft, aangezien MVV-captain Nicky Souren aan de overzijde wel kordaat toesloeg. En als Koen Kostons niet de onderkant van de lat maar het net had gegeseld, was de klus voor FC Dordrecht waarschijnlijk al binnen het uur ondoenlijk geweest.

Laatste stuiptrekking

Het bleef echter 1-2 door die snelle tegentreffer na rust. ,,En dat terwijl we na Helmond Sport vorige week erop gewezen hadden dat we goed uit de kleedkamer moesten komen’’, stipte Santoni aan. ,,Toch ging het weer te gemakkelijk fout. Dat begint op deze manier wel een psychisch dingetje te worden.’’

Met nog een half uur te gaan ontvouwde zich een open wedstrijd, waarin FC Dordrecht aandrong en kansen kreeg via Suray, Longo en via een uithaal van Jari Schuurman - Matthys redde fraai in de bovenhoek - solliciteerde naar de gelijkmaker. Maar de steeds groter genomen risico’s en de af en toe grootst onzorgvuldigheid leverden MVV ook kans op kans op in de tegenstoot.

Bossin, die de handen nog op elkaar kreeg voor een artistieke pirouette buiten zijn strafschopgebied, hield de hoop levend door Sven Blummel tweemaal te stremmen. Invaller Jaymillio Pinas kogelde aan de overkant op de paal. Het zou de laatste stuiptrekking zijn, voordat de teleurstellende uitkomst een feit was.

Quote We creëren opnieuw genoeg kansen, maar we moeten volwasse­ner worden Elso Brito

Elso Brito beleefde derhalve weinig plezier aan zijn eerste seizoenstreffer voor FC Dordrecht. ,,Ik ben blij met mijn doelpunt, maar het heeft niets geholpen’’, baalde de wingback. ,,We creëren opnieuw genoeg kansen, maar we moeten volwassener worden. De manier waarop we de doelpunten tegen krijgen, is te gemakkelijk. Daarin moet echt wat veranderen. Voor mij was, na mijn blessure, het klaar na een uur speeltijd.’’

Santoni blij met bekerloting: ‘Ik wilde geen amateurs’ Hoewel de nederlaag tegen MVV Maastricht zijn humeur duidelijk had aangetast, bracht de uitkomst van de loting voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker met een koppeling tegen eredivisionist FC Groningen toch nog wat tevredenheid. ,,Een eredivisieploeg als tegenstander vind ik heel prettig, want ik wilde per se geen amateurploeg. En een thuiswedstrijd is ook nog eens fijn. Bovendien tref ik met Radinio Balker een oud-pupil van me.’’

Volledig scherm Michele Santoni. © Pro Shots

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.