FC Dordrecht sluit af met 1-1 bij Jong PSV: ‘Een rustige zomer? Dat weet je in de voetballerij nooit’

Betere prestaties dan de afgelopen seizoenen, een beleidsvisie én meerjarenplan in de vorm van Energiek Dordt waardoor de club in ontwikkeling is: FC Dordrecht begint aan het reces van vijf weken met een aardige balans na het seizoen 2021-2022. ,,Een leerzaam jaar’’, is de samenvatting van Leon Vlemmings, die een klein jaar geleden aantrad in een functie met sportieve, zakelijke en maatschappelijke doelstellingen.