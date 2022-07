FC Dordrecht speelt thuiswedstrijden voortaan in het Matchoholic stadion

Dennis van der Steen aan de slag met vernieuwd Achilles Veen: ‘Ik wil attractief voetbal spelen’

Dennis van der Steen had maandagavond bij Achilles Veen voor het eerst zijn spelersgroep bij elkaar. De trainer uit Houten wil op De Hanen Weide iets neerzetten. Hij is een man van de lange adem, want bij zijn vorige drie clubs was hij steeds vier seizoenen actief.

26 juli