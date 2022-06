FC Dordrecht start nu eens niet vanaf het nulpunt: ‘We kunnen verder bouwen op basis die al is gelegd’

NACOMPETITIE Wieldrecht durft histori­sche promotie wel aan: ‘De eerste stap is gezet, nog twee te gaan’

Wieldrecht is nog twee zeges verwijderd van promotie naar de eerste klasse, waarin de Dordtse club sinds de oprichting in 1947 nog niet in acteerde. De ploeg van Pippy Pruymboom won zaterdag in Numansdorp met 0-2 van NSVV. Dinsdagavond wacht de volgende horde al, uit tegen Yerseke.

12 juni