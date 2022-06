FC Dordrecht-verdediger Devon Koswal (18) wil geen eeuwig talent blijven: ‘Ik vind dat ik hard voor mezelf moet zijn’

Voor vakantie was er nauwelijks ruimte dit jaar voor Devon Koswal. Na een voetbaljaargang 2021-2022, die hij grotendeels aan zich voorbij moest laten gaan, wilde de youngster er alles aan doen om topfit aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. ,,De eerste week van de vakantie heb ik niet op het veld gestaan, maar wel dagelijks in de gym gezeten. De weken daarop ben ik wel al op het veld bezig geweest, zodat ik al een goede basis had gelegd voor het moment dat we met de voorbereiding zouden starten.’’