FC Dordrecht verliest besloten oefenduel bij Feyenoord

Anouar El Azzouzi kijkt met trots naar broer Oussama: ‘Ik hoop in zijn voetsporen te treden’

Verdediger Anouar El Azzouzi beleefde met FC Dordrecht een teleurstellende start van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vanwege de 2-0 thuisnederlaag tegen Roda JC. Twee dagen later zag hij tweelingbroer Oussama bij diens competitiedebuut voor Royale Union Saint Gilloise in de Belgische Jupiler Pro League met 3-0 verliezen bij het KV Mechelen van trainer Danny Buijs.

8 augustus