Feyenoorder Aliou Baldé (19) op huurbasis naar FC Dordrecht; Stijn Meijer vertrekt naar PEC Zwolle

Voor Baldé is het de tweede verhuurperiode dit kalenderjaar. In januari van dit jaar bracht Feyenoord de Afrikaan onder bij het Belgische Waasland-Beveren. Dit seizoen leek hij voorbestemd om in het onder 21-team van de Rotterdamse club te gaan acteren, aangezien de vleugelaanvaller niet in de plannen van hoofdtrainer Arne Slot voorkwam.

Aanvulling

Voor FC Dordrecht is de komst van de Feyenoorder een aanvulling voor de flanken, na de blessures van Jaymillio Pinas en Malhory Noc. Vorig seizoen had FC Dordrecht-trainer Michele Santoni ook al de beschikking over een buitenspeler van Feyenoord: Christian Conteh maakte na de winterstop zijn opwachting in Dordrecht. Conteh wordt dit seizoen verhuurd aan Dynamo Dresden.

Volledig scherm Stijn Meijer verruilt FC Dordrecht voor competitietegenstander PEC Zwolle. © Pro Shots

Meijer naar Zwolle

Op de laatste dag van de transferwindow raakt FC Dordrecht spits Stijn Meijer aan Keuken Kampioen Divisie-tegenstander PEC Zwolle kwijt. Meijer (22) kwam vorig jaar naar de Dordtse club en scoorde elf treffers in zijn eerste seizoen. In de voorbereiding op de huidige jaargang raakt de voormalig speler van Almere City FC en Excelsior aan de knie geblesseerd, waardoor hij in competitieverband nog niet in actie kwam. Voor PEC Zwolle was dat geen belemmering om Meijer toch over te nemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

