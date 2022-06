Finalist PKC beschouwt ‘het veld’ niet als vervelend staartje: ‘We zijn er vol voor gegaan’

sport Korfbal­lers HKC in drie weken kampioen op het veld: ‘Eigenlijk zijn het twee promoties in één seizoen’

Na een krachtenverslindend zaalseizoen, waarin een plek in de Korfbal League op een haar na was misgelopen, wilde HKC op het veld snel zaken doen. De Hardinxvelders slaagden in die opzet: via de 17-10 zege op de laatste concurrent SDO is het kampioenschap in de overgangsklasse D en promotie naar de hoofdklasse een feit.

30 mei