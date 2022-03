Geen punten voor Kozakken Boys, Heukelum - EBOH tijdelijk gestaakt; dit gebeurde er verder op de velden

INHAALVOETBALKozakken Boys slaagde er in de strijd tegen degradatie uit de Jack’s League niet in om punten aan het totaal toe te voegen. Het Amsterdamse AFC won het inhaalduel in Werkendam met 1-3. In 2F kreeg lijstaanvoerder SVW een pak slaag van Wilhelmina’26 (3-0) en werd Heukeleum - EBOH (2-1) tijdelijk gestaakt. Dit gebeurde er dinsdagavond allemaal op de velden.

In een vrij evenwichtige eerste helft nam Kozakken Boys tegen AFC de leiding via de koppende Gwaeron Stout. Na de pauze lag het breekpunt na een conflict tussen trainer Michel Langerak en Nizar Mekkaoui. Hij viel in, maar voerde volgens Langerak zijn taken niet goed uit. Mekkaoui ging verbaal de strijd aan met zijn trainer en vroeg om een wissel.

Of het daaraan lag zal nooit duidelijk worden, maar binnen een mum van tijd draaide AFC de rollen om. Via een eigen goal van doelman Mike van de Meulenhof en eentje van Daniël Zoutberg werd het 1-2. In de slotfase maakte Zoutberg er ook nog 1-3 van.

Quick Boys - ASWH werd uitgesteld naar komende dinsdag vanwege coronabesmettingen bij de Katwijkers.

Flitsende start

In de derde divisie kende SteDoCo tegen VVOG een flitsende start met veel kansen. Olivier Pilon raakte de paal, maar tot doelpunten leidde het niet voor de Hoornaarse gastheer. De onverwachte 0-1 van Jeremy de Graaf werd nog beantwoord door Etiën Mariana, maar bij rust stond het al weer 1-2. In de tweede helft stelde SteDoCo, dat Joran Schröder, Ingo van Weert, Steven Edwards, Stephan Veenboer (allen geblesseerd), Guytano dos Santos (vader geworden) en Milan Intezar (interlandverplichtingen) miste en slechts twee veldspelers op de bank had zitten, hevig teleur. Op de 1-4 zege voor de Harderwijkers viel dan ook weinig meer af te dingen.

Rode kaart

Papendrecht moet na de 0-2 nederlaag tegen SHO in 1B toch weer voorzichtig naar beneden kijken. Het zat de Slobbengorsclub niet mee, want Nick Kamerling viel al snel geblesseerd uit bij een kopduel voor een strafschop (0-1), terwijl Xavier Leenheer vlak voor rust een rode kaart kreeg voor een overtreding op het middenveld. In deel twee knokte Papendrecht voor wat het waard was, maar verlies bleek onafwendbaar.

Oranje Wit kon de schade (0-1) in het restant tegen Kloetinge niet meer repareren. Sterker, de Zeeuwen liepen nog uit naar 0-4. Nadat Kyle Doesburg op 16 oktober (158 dagen geleden) de 0-1 binnenkopte, werd de wedstrijd in de rust gestaakt nadat er geen nieuwe scheidsrechter gevonden kon worden als vervanger van de geblesseerde David Vriesenga. In de 45 minuten die nog op de klonk stonden was Kloetinge veel te sterk. Reguillo Vandepitte (65), Thomas de Rijke (72) en Valentijn van Keulen (83) maakten de goals voor Kloetinge, dat zich na een inhaalrace meldt in de strijd om de titel in 1B. Oranje Wit moet zich na de 5-0 bij XerxesDZB en 0-4 tegen Kloetinge zaterdag thuis herpakken tegen nummer elf Heinenoord.

Geen fout

Hoewel LRC Leerdam in Zaltbommel de betere ploeg was, kon het niet winnen van Nivo Sparta. De wedstrijd in 1C eindigde na doelpunten van Jordi Ruijsch (1-0) en LRC’er Rick van Loo in 1-1.

Sliedrecht maakte vier dagen voor de kraker tegen De Zuidvogels geen fout. De ploeg van Dennis van der Steen zegevierde met 1-2 bij FC De Bilt. Marciano Simonis (schitterende vrije trap) en Roy van ’t Hoog tekenden voor een 0-2 ruststand. Na de aansluiter vanaf de stip werd het nog even spannend, maar Sliedrecht trok de drie punten over de streep.

Hekkensluiter Almkerk sprokkelde een puntje bij FC Breukelen. De 2-2 eindstand stond halverwege al op het bord. De ploeg van Ad van Seeters knokte zich door treffers van Steven Molenschot en Jelle Stalenhoef knap terug van een 2-0 achterstand.

Stephan Ooms

Pelikaan stelde eindelijk weer eens een winnende daad. In Vlaardingen werd Deltasport met maar liefst 0-4 aan de kant gezet. Opmerkelijk was dat verdediger Stephan Ooms voor de derde wedstrijd op een rij scoorde. Hij deed dit nu zelfs tweemaal namens de Zwijndrechters.

EBOH kwam bij Heukelum na een uur op een 0-1 voorsprong dankzij Ricardo Heuverling. Tien minuten later maakte Sil van Putten vanaf de strafschopstip gelijk. Wegens commentaar op zijn leiding van Dordtse zijde legde de soms warrig leidende scheidsrechter Van Dijk het duel na 73 minuten stil. De partij werd hervat met elf tegen tien vanwege een rode kaart voor EBOH’er Noël Goossens. EBOH, dat voor rust driemaal de paal raakte, leek toch met een resultaat het eind te halen, maar in de blessuretijd bracht Ferry Meijdam Heukelum alsnog in extase: 2-1.

Wilhelmina’26 stuntte in Wijk en Aalburg tegen lijsttrekker SVW. Gerben Vos, Robert Bouman en Gerbrand Vos lieten de Gorcumers met een enorme kater achter: 3-0.

Koploper getemd

In 3C kon De Alblas op eigen veld niet winnen van het Dordtse DFC, dat de koploper knap op 1-1 hield. De gasten namen zelfs de leiding, maar Jari Zijderveld egaliseerde. DFC speelde het laatste half uur met tien man na een rode kaart voor Okan Arsklan.

Groot-Ammers speelde dankzij goals van Ricky Eijkelenboom en Jeroen van Dam (vlak voor tijd) met 2-2 gelijk tegen Dilettant. Hardinxveld kende weinig problemen in en tegen Ameide: 1-4.

In 4E kreeg nummer laatst SV Noordeloos een ‘koekie’ van Unitas (0-5) en pakte Asperen - na een 2-0 achterstand - de volle buit bij Leerdam Sport’55: 2-4.

Unitas speelt woensdagavond om 19.30 uur in Gorinchem tegen Blauw Geel’38. SC Emma ontvangt donderdag om 20.30 uur de virtuele koploper Virtus.

Alle uitslagen van dinsdag 22 maart in afdelingen met regioclubs luiden:

Jack’s League: Kozakken Boys - AFC 1-3, Jong Sparta Rotterdam - IJsselmeervogels 2-1, Jong FC Volendam - GVVV 2-1, Rijnsburgse Boys - TEC 3-0, Spakenburg - HHC Hardenberg 2-0. Derde divisie: SteDoCo - VVOG 1-4, Staphorst - Ajax (am) 1-0, DVS’33 Ermelo - Goes 5-1, Barendrecht - Harkemase Boys 0-0, DOVO - FC Lisse 0-0, Ter Leede - ODIN’59 2-0, Sportlust’46 - ACV 0-0, Hoek - Sparta Nijkerk 0-0. Hoofdklasse A: Zwaluwen Vl.- Scherpenzeel 2-3. 1B (West II): Oranje Wit - Kloetinge 0-4 (restant), Papendrecht - SHO 0-2, XerxesDZB - BVCB 0-0. 1C: FC De Bilt - Sliedrecht 1-2, FC Breukelen - Almkerk 2-2, Nivo Sparta - LRC Leerdam 1-1, 2D (West II): Deltasport - Pelikaan 0-4. 2E: Bruse Boys - ’s-Heer Arendskerke 2-3, Serooskerke - Yerseke 1-6. 2F: Heukelum - EBOH 2-1, Wilhelmina’26 - SVW 3-0. 3D (West I): Houten - Brederodes 8-0. 3D (West II): VVOR - Nieuwerkerk 0-2. 3C: De Alblas - DFC 1-1, Groot-Ammers - Dilettant 2-2, Ameide - Hardinxveld 1-4, Schoonhoven - Perkouw 3-0. 3D: GVV’63 - SV BLC 1-3, MVV’58 - ONI 1-1. 4E: SV Noordeloos - Unitas 0-5, Leerdam Sport’55 - Asperen 2-4.