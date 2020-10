Gesprekken over eventuele overname. FC Dordrecht binnenkort in buitenlandse handen?

Deur naar nieuw stadion FC Dordrecht staat ineens weer op een kier

9 september FC Dordrecht mag toch weer voorzichtig hopen op een nieuw stadion. Op aandringen van Beter Voor Dordt en VVD in de gemeenteraad gaat wethouder Marco Stam in gesprek met de provincie Zuid-Holland om te polsen of er misschien tóch woningen en winkels in een nieuw stadion gebouwd mogen worden.