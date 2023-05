Heerjansdam heeft titel voor het grijpen: ‘Zou mooi zijn de derby tegen ASWH weer mee te maken’

PKC onweer­staan­baar de beste: ‘Dit voelt zó ongeloof­lijk lekker’

PKC en de zaalfinale was het afgelopen decennium vaak geen gelukkig huwelijk. In de editie 2023 was echter alles anders. Met een demonstratie van grenzeloze superioriteit kleineerden de Papendrechters finalenieuwkomer DVO (33-20) om zich tot onweerstaanbaar de beste te laten kronen.