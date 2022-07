Henk Donkervoort neemt afscheid van FC Dordrecht: ‘Het is tijd dat de jongere generatie het overneemt’

Als FC Dordrecht over twee weken het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in eigen huis aftrapt tegen Roda JC, zal dat zonder Henk Donkervoort zijn. ,,Voorlopig ga ik even genieten van de vakantie, maar ik draag FC Dordrecht uiteraard mee in mijn hart. En ik ga met een gerust gevoel een tijdje weg, want het kan niet anders dan dit een heel leuk jaar gaat worden.’’