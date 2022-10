‘Herbstmeister’ HKC en DeetosSnel met een tevreden gevoel richting de zaal: ‘We verheugen ons erop’

Inge Scheurwa­ter keert terug bij Albatros: Ik wilde weer dichtbij huis spelen, ook vanwege ons zoontje Bram

Inge Scheurwater keerde dit seizoen definitief terug bij ‘haar’ Albatros na een avontuur bij Nieuwerkerk. De 29-jarige speelster is tevreden terug op het oude korfbalnest in Zwijndrecht, waar zij met haar ploeg ook na de 18-18 deling met Merwede/Multiplaat één van de hoogvliegers is in de eerste klasse E.

18 oktober