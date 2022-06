‘Het Kanon’ Jan Klijnjan was begrip in Dordrecht: ‘Had hij nu geleefd, dan had hij miljoenen verdiend’

PAPENDRECHT PKC’er Jelmer Jonker laatste én nieuwe kampioen op het veld? ‘We willen het goed afmaken’

PKC/Vertom sluit het seizoen 2021-2022 zaterdag af met de veldfinale in Driebergen tegen DVO. De Papendrechtse selectie herbergt twee spelers die al drie jaar titelhouder zijn in de buitenlucht: Jelmer Jonker haalde, net als Nienke Hintzbergen, in 2019 het landskampioenschap met DOS’46.

11 juni