Het lijkt erop alsof spelers, maar ook trainers, prikkelbaarder zijn geworden

VOETBAL TOTAAL Heerjans­dam grijpt koppositie en VVGZ kan naar boven blijven kijken; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

In het amateurvoetbal werd vanwege carnaval slechts een beperkt aantal inhaalwedstrijden afgewerkt. Heerjansdam pakte daarin de koppositie in 1C door bij CVV Zwervers met 1-3 te zegevieren. VVGZ kan in 2F naar boven blijven kijken dankzij de 5-0 triomf tegen Hillegersberg. Dit is het overzicht van dit weekeinde.