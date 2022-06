Het zou mij verrassen als Kozakken Boys het gaat redden

OP DE MAN AF Slechtho­ren­de Patrick speelde met dovenelf­tal in Brazilië: ‘De Deaflym­pics was een geweldige belevenis’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 20-jarige slechthorende voetballer Patrick Lanser, die onlangs met Oranje meedeed aan de Deaflympics in Brazilië.

23 mei