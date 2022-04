Heukelum drukt Wieldrecht nog dieper in de zorgen: ‘Het geloof ontbreekt volledig bij ons’

Zo vader, zo zoon bij derby VVAC - Streefkerk: ‘Ik zou wel kunnen leven met een gelijkspel’

Emilio Prins (19), voetbaltalent van vv Streefkerk, schitterde afgelopen zaterdag in de ‘burenruzie’ tegen Groot-Ammers (5-0). Zijn vader Piet (43) is een legende bij het Ottolandse VVAC. Zaterdagmiddag staat in de derde klasse C VVAC - Streefkerk op het programma.

12 maart