Jip Kegge wil zich bij Nieuw-Lekkerland verder ontwikkelen: ‘Vrijwel alles spelers komen bij IFC afbouwen’

Zijn hernieuwde kennismaking met IFC duurde dus slechts één seizoen. Kegge: ,,Begrijp mij goed, want ik heb met IFC een supergezellig seizoen beleefd en wij zijn met twee vingers in de neus kampioen in de vierde klasse geworden. En ik ben dankzij de trainingen wel iets beter geworden, maar in de wedstrijden was er echt te weinig weerstand. Ik zag in die zaterdagen echt geen uitdaging meer. Daar heb ik van geleerd en zal dat niet meer doen.’’