Johnny Lommers hattrickheld Kozakken Boys: ‘Drie goals, ik wist niet hoe dat voelde’

Jamiro (Sliedrecht) klopt broer Denzel Libretto (SVW) in bizar slecht duel: ‘Rode kaart was dom’

Sliedrecht nam zaterdag op eigen terrein sportieve wraak op streekgenoot SVW, waarvan in het ‘heenduel’ nog met 3-0 werd verloren. Op sportpark De Lockhorst eindigde de degradatieclash in 1D na een wel heel teleurstellende wedstrijd in 1-0.