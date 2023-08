Jonge Ray Versluis koos op laatste moment voor Achilles Veen: ‘Dat was niet chique naar ASWH toe’

Timo Lutters klaar voor zwaar seizoen met LRC: ‘Heerjans­dam is meteen goede graadmeter’

LRC Leerdam debuteert zaterdag in de vierde divisie met een thuiswedstrijd tegen een andere debutant, Heerjansdam. Beide ploegen kwamen in het verleden uit op het hoogste amateurniveau. Voor het Leerdamse talent Timo Lutters is het de eerste keer dat hij de confrontatie met de ‘Dammers’ aangaat.