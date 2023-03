Junior klopt aan de deur bij DeetosSnel: ‘Ik vind het niet erg door mijn vader getraind te worden’

Sahverdi Cetin voelt ook in Dordrecht het verdriet na tragedie: ‘Ongeloof­lijk dat er nog steeds mensen gered worden’

FC Dordrecht-middenvelder Sahverdi Cetin heeft weliswaar de Duitse nationaliteit, maar is als kind van Turkse ouders en met (schoon)familie woonachtig in Turkije nauw verbonden met het land dat rouwt na de aardbeving van ruim anderhalve week geleden. ,,De angst voor herhaling is nog steeds erg groot.’’