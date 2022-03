Kater voor FC Dordrecht: Jong Ajax komt in de laatste minuut met tien man langszij (3-3)

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIEVoor de tweede maal in enkele weken ontglipte FC Dordrecht een zege door een strafschop in de slotfase. Na De Graafschap voorkwam ook Jong Ajax, dat tot een tiental gereduceerd was, vrijdagavond met een rake pingel dat de formatie van Michele Santoni een driepunter opstak: 3-3.