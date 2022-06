Kippenvel bij Derby na titel op slotdag: ‘Als je dertien keer op een rij wint, ben je de terechte kampioen’

Heerjans­dam beleeft ‘Plaizieri­ge’ tijden en aast op nacompeti­tie: ‘Dit was een lekker weekje zo’

Met een uitermate simpele 3-0 zege op Oranje Wit zette Heerjansdam de jacht op een nacompetitieplaats zaterdag stevig kracht bij. In de derde driepunter in een tijdsbestek van acht dagen was opnieuw een scorende hoofdrol voor Gert Jan Plaizier weggelegd.

15 mei