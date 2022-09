Korfballers Oranje Wit met Bo van Hoof op Belgische toer: ‘Voor mij een kans om als trainer te groeien’

Oranje Wit verraste met de keuze voor de 40-jarige Bo Van Hoof, die in landgenoot Jan Nelen een illustere voorganger had bij de Stadspoldersclub. Maar was Van Hoof zelf ook verrast dat hij benaderd werd door de Dordtse club? ,,Niet helemaal’’, bekent hij. ,,Ik had bij Jan de Jager, die in België trainer was bij Borgerhout, al eens aangegeven dat ik over de grens wilde kijken. Jan, die de verenging Oranje Wit goed kent, heeft mijn nummer doorgegeven waarop ik ben gebeld door Monique Oppe (voormalig hoofdmachtspeelster bij OW, red.). En na een positief gesprek waren we eruit.’’