Korfballers PKC na verlenging naar zeventiende landstitel op het veld

Grote favoriet

PKC was de eindstrijd als de grote favoriet gestart. De beide ploegen stonden immers deze korfbaljaargang al zesmaal eerder tegenover elkaar, waarbij de tussenstand in de onderlinge strijd 5-1 in Papendrechts voordeel was. Bovendien speelde DVO, dat in de play-offs in de zaal richting de finale tweemaal de onderliggende partij was geweest, voor het eerst in de ruim 75-jarige clubhistorie in een nationale finale.