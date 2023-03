Kozakken Boys verliest met 1-0 bij koploper en zakt naar plaats elf: ‘Die treffer had niet mogen vallen’

Ambitieuze Nzojibwami volgt trainer van Pelikaan naar Oranje Wit: ‘Dat ik vaker moet scoren, is terechte kritiek’

Anwar Tresor Nzojibwami (23) is de eerste aanwinst voor Oranje Wit, dat ook zijn teamgenoot Mike Muijen na een jaar bij Pelikaan terughaalt. ,,Met Björn Vlasblom heb ik een trainer van wie ik veel vertrouwen krijg en die me helpt in mijn ontwikkeling.’’