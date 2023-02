Kozakken Boys vijf wedstrijden zonder keeper Bryan Janssen; topper voor SteDoCo bij GVVV

Kozakken Boys, dat zaterdag Jong FC Volendam ontvangt, moet het voorlopig stellen zonder keeper Bryan Janssen. Hij kreeg na zijn rode kaart tegen Spakenburg een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd. De Werkendamse club is het daar niet mee eens en gaat in beroep. Het Hoornaars SteDoCo speelt in de derde divisie de topper bij GVVV in Veenendaal.