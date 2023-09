Leerdam Sport eindigde onderaan met nul punten: ‘Maar ik heb altijd fijn gewerkt’

OP DE MAN AF Benjamin Meijdam is bij Sliedrecht de ‘botte boer’ uit Heukelum: ‘Ik flap alles eruit’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 30-jarige Benjamin Meijdam, sinds dit seizoen speler van zaterdag-eersteklasser Sliedrecht.