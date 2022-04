Leroy Naaktgeboren ook onvermoeibaar tijdens ramadan: ‘Zeven kilo afvallen kan geen kwaad’

Ben Crum (80) weet van geen ophouden en wordt opnieuw interim-trai­ner korfbal­lers DeetosSnel

Ben Crum is opnieuw terug bij DeetosSnel als interim-trainer, de functie die hij ook in 2020 tot de uitbraak van het coronavirus bekleedde. De inmiddels 80-jarige oefenmeester heeft het trainerschap bij de Dordtse zaal-hoofdklasser overgenomen van Wouter Blok, die aan het eind van het seizoen na twee jaar afscheid zou nemen maar voortijdig is gestopt.

