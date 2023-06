Loodzware competitiestart voor FC Dordrecht; eerste vier duels tegen NAC, Willem II, MVV en FC Emmen

Lezersvraag Als je tegen iemand schreeuwt, is dat dan ook al grensover­schrij­dend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor dan je denkt, zegt GZ-psycholoog Hanane el Hachioui in antwoord op een vraag van een lezer. De hamvraag is: beschadig je er iemand mee? Want net als met pesten kan het effect groot zijn.