Louise Bijlsma (Sliedrecht Sport) kent Europees debuut met winst: ‘Het was een onrustige nacht’

Zita Schröder (PKC) beste korfbal­ster van het jaar, maar geen internatio­nal: ‘Die deur is voorlopig dicht’

Zita Schröder begint zaterdag met PKC/Vertom aan het nieuwe seizoen in de Korfbal League als uitblinkster in de verloren zaalfinale én beste speelster van het afgelopen jaar. De Hardinxveldse praat over constante vorm, de favorietenrol van PKC en waarom ze nog geen international is.

12 november