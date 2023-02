LRC’er Mark den Hartogh is 37, maar: ‘Ik denk nog wel een jaar of vijf door te kunnen’

VOETBAL TOTAAL Papen­drecht wint in ondertal, IFC maakt er 10 en Almkerk imponeert: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Papendrecht, koploper in 2H, knokte zich met een man minder langs Tricht: 1-3. IFC bereikte de dubbele cijfers tegen De Fendert (10-1), terwijl Almkerk imponeerde tegen DUNO D: 3-0. De Dordtse derby FC Dordrecht amateurs - RCD eindigde in 1-1. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.

11 december