Lynn van Mill is klaar voor zinderende hitte op NK beachvolleybal: ‘Goed drinken en goed insmeren’

OP DE MAN AFIn de rubriek Op De Man Af vragen we sporters en trainers uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we beachvolleybalster Lynn van Mill die klaar is voor het NK.

Lynn van Mill begint vandaag samen met Jill Weeda in de zinderende hitte aan het NK beachvolleybal in Scheveningen. Datzelfde geldt voor het koppel Sarah van Esch en Anique Tavenier.

Voor de 20-jarige Werkendamse is spelen in bijzonder warme omstandigheden geen unicum. ,,Goed drinken, goed insmeren en verstandig omgaan met de omstandigheden’’, constateert Lynn van Mill.

King of the Court

De Werkendamse maakte afgelopen weekeinde haar rentree tijdens King of the Court in Rotterdam. ,,Enkele weken geleden was ik op een vrijdagavond betrokken bij een auto-ongeluk. Daarbij heb ik toen mijn pink gebroken, waardoor ik enige tijd moest herstellen. Dat was balen, aangezien we middenin het beachvolleybalseizoen zaten. De pink is inmiddels weer helemaal genezen, wel heb ik nog steeds wel enige angst om achter het stuur te gaan zitten.’’

Quote We zijn als vijfde geplaatst en de eerder eredivisie­toer­nooi­en hebben bewezen dat de verschil­len klein zijn tussen de diverse koppels Lynn van Mill, Beachvolleybalster

Na haar rentree in Rotterdam volgt nu dit weekeinde het NK beachvolleybal in Scheveningen. ,,In Rotterdam was het weer fijn om weer te kunnen spelen, al hadden we op meer gehoopt dan de gedeelde zesde plek die we uiteindelijk behaald hebben’’, aldus Van Mill. ,,Bij het NK mogen we instromen op de tweede dag na de poulefase. We zijn als vijfde geplaatst en de eerder eredivisietoernooien hebben bewezen dat de verschillen klein zijn tussen de diverse koppels. Ik ben benieuwd waar we kunnen eindigen.’'

Zaalseizoen

Van Mill start maandag alweer met de voorbereiding op het zaalseizoen. Met Voltena wacht het tweede jaar in de eredivisie. ,,Dat wordt even schakelen, maar dat zijn we inmiddels gewend. We hebben in de tweede helft van het seizoen laten zien dat we gegroeid zijn in de eredivisie. Die lijn willen we doortrekken. Waar bij veel teams veranderingen geweest zijn, zijn wij compleet gebleven. Dat is een voordeel.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

