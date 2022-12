‘Met het topamateurvoetbal in deze regio is het weinig rooskleurig gesteld’

Sliedrecht Sport staat niet te trappelen voor BeNeLiga: ‘Wij zijn de eredivisie nog niet ontgroeid’

De plannen voor een BeNeLiga in het volleybal zijn weer actueel, waarbij onderzocht wordt of een gecombineerde competitie- of bekeropzet voor Belgische en Nederlandse teams bij de mannen én vrouwen haalbaar is. Sliedrecht Sport, landkampioen en bekerhouder bij de vrouwen in Nederland, staat niet te trappelen om in te stappen.

3 december