Mitchell Rovers als 17-jarige al vaste waarde bij EBOH: ‘Oudere spelers nemen me vaak mee de stad in’

HARDINXVELD Hardinx­veld en SV Meerkerk grijpen mis: ‘Complimen­ten voldoende, maar we staan met lege handen’

Hardinxveld zegevierde aan de eigen Sluisweg met 3-0 over SV Meerkerk, dat daardoor sowieso het laatste nacompetitieticket in de derde klasse C kon vergeten. Ook de thuisploeg greep echter mis, omdat concurrent Streefkerk overtuigend met DFC afrekende (5-0).

7 juni