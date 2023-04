Nieuw-Lekkerland neemt revanche op De Zwerver bij door geweld overschaduwde derby: ‘Beschamend’

Nieuwe hoofdrol voor Pinas in duel FC Dordrecht blijft uit: ‘NAC uit was toen een van mijn mooiste momenten’

Jaymillio Pinas beleefde vorig seizoen één van zijn absolute hoogtepunten bij het bezoek aan NAC Breda, waar hij als invaller een prominente rol had in de 1-2 zege. Gisteravond stapte Pinas, die dit keer als basisspeler was gestart, als gewisselde speler én verliezer van het veld in het Rat Verlegh Stadion: 3-2.