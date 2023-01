Nieuwe ASWH-spits ‘met potentie’ Hugo Botermans: ‘In dit elftal zit echt wel voetbal, hoor’

OP DE 'MAN' AF... MNC-waterpolo­ster Merle Renfurm: ‘De helft van de Surinamers kan niet eens zwemmen’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 25-jarige Merle Renfurm, waterpoloster van MNC Dordrecht.

3 december