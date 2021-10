Nikki Baggerman (FC Dordt) over ‘matchfixingduel’ van Jong RKC: ‘Het was een wedstrijd als vele andere’

FC Dordrecht na verlies bij Jong AZ weer op de laatste plaats: ‘Dit was ons slechtste optreden dit seizoen’

2 oktober Na drie eerdere resultaten tegen Jong-teams boog FC Dordrecht vrijdagavond in Wijdewormer voor Jong AZ, dat nog lief was voor de elf van Michele Santoni: 2-1. Door de nederlaag zakten de Dordtenaren weer naar de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.