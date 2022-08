Nog veel werk aan de winkel bij Sliedrecht: ‘Maar we hebben al drie weken voorsprong’

GSC/ODS zette al jaren geleden schouders onder ‘energie­neu­traal’ en is nu spekkoper

Hoe groot en gruwelijk het slagveld is onder sportclubs die aanhikken tegen torenhoge energienota’s, is nog onbekend. Maar één voetbalvereniging in Dordrecht kijkt rekeningen met vertrouwen tegemoet. GSC/ODS is al jaren bezig met het energieneutraal en gasloos maken van hun complex.

6 augustus