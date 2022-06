Oefenzege FC Dordrecht na loodzware trainingsweek: ‘Spelers hadden allemaal 50 kilometer in de benen’

Op een zaterdagmiddag, waarin in het amateurvoetbal eindelijk de laatste beslissingen vielen, kwam FC Dordrecht dus alweer voor de tweede keer in actie in voorbereiding op het voetbalseizoen 2022-2023. Trainer Michele Santoni startte het eerste uur met veel vaste waarden van afgelopen seizoen en in het omarmde 3-4-3 systeem. ,,Niet het systeem dat ik per se wil spelen, maar het gaf vorig jaar veel zekerheid.’’