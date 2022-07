‘Old Firm’ en Zwijndrechtse derby keren terug; dit zijn alle indelingen in het amateurvoetbal

Zoals elk jaar levert dat voor sommige clubs weer - (on)aangename - verrassingen op. Zo werd het Dordtse Oranje Wit, evenals promovendus SVW, LRC Leerdam en Sliedrecht, ondergebracht in de ‘oostelijke’ eerste klasse D. Het treft daarin nieuwe tegenstanders als DTS’35 Ede, DUNO D, DZC’68 en Scherpenzeel.

Lees ook Kozakken Boys start tegen Excelsior M., ASWH en SteDoCo beginnen met verre uitwedstrijden

De ‘Old Firm’, de derby tussen Nieuw-Lekkerland en De Zwerver, is terug in de eerste klasse C. Ook het Zwijndrechtse onderonsje tussen VVGZ en Pelikaan zal komend seizoen weer worden afgewerkt. Zij doen dit in de tweede klasse F, waarin veel clubs uit West II uitkomen.

Opmerkelijk

DFC, Groote Lindt en de promovendi IFC en ZBC’97 spelen niet in de Alblasserdwaards getinte derde klasse D, maar in C. Zowel in de vierde klasse op zaterdag als in de derde klasse op zondag regent het Dordtse derby’s.

Tot slot is opmerkelijk dat het Dordtse SSW, toch bekend als zondagclub, alleen op zaterdag nog een standaardelftal op de been brengt en dat veel klassen ‘slechts’ uit dertien of zelfs twaalf clubs bestaan.

De indelingen voor de afdelingen met regioclubs luiden:

Tweede divisie (Jack’s League): AFC, De Treffers, Excelsior M., FC Lisse, HHC Hardenberg, IJsselmeervogels, Jong FC Volendam, Jong Sparta Rotterdam, Katwijk, Koninklijke HFC, Kozakken Boys, Noordwijk, OFC, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Scheveningen, Spakenburg, TEC.

ZATERDAGVOETBAL

Derde divisie: ACV, ASWH, Barendrecht, DOVO, DVS’33 Ermelo, Excelsior’31, GVVV, Harkemase Boys, Hoek, Volendam, Rijnvogels, Sparta Nijkerk, Sportlust’46, Staphorst, SteDoCo, Ter Leede, Urk, VVOG.

Vierde divisie A: ARC, Achilles Veen, Capelle, De Dijk, FC ’s-Gravenzande, GOES, Jodan Boys, Kloetinge, Nieuwenhoorn, ODIN’59, SC Feyenoord, Smitshoek, Spijkenisse, WNC, Zwaluwen Vl., Poortugaal.

Eerste klasse C: BVCB, Brielle, CVV Zwervers, De Zwerver, Heerjansdam, Nieuw-Lekkerland, RVVH, Rijsoord, SHO, SVOD’22, Spartaan’20, Terneuzense Boys, XerxesDZB.

Eerste klasse D: Achilles’29, Almkerk, Bennekom, DTS’35 Ede, DUNO D, DZC’68, LRC Leerdam, Nivo Sparta, Oranje Wit, SVL, SVW, Scherpenzeel, Sliedrecht.

Tweede klasse F: Alexandria’66, FC Binnenmaas, DCV, Heinenoord, Hillegersberg, Neptunus-Schiebroek, Nieuwerkerk, Pelikaan, SVS, Slikkerveer, Sparta (am), Spirit, Strijen, VVGZ.

Tweede klasse H: Alblasserdam, Altena, EBOH, GJS, GRC 14, Heukelum, Roda Boys/Bommelerwaard, Schelluinen, Streefkerk, Tricht, Papendrecht, Wieldrecht, Wilhelmina’26, Woudrichem.

Derde klasse C: DFC, De Fendert, Groote Lindt, Hekelingen, IFC, Internos, Klundert, Oud-Beijerland, Rhoon, SEOLTO, SSS, ZBC’97, Zwaluwe.

Derde klasse D: Ameide, Arkel, Bergambacht, De Alblas, Dilettant, Drechtstreek, HSSC’61, Hardinxveld, Lekkerkerk, SC Everstein, Schoonhoven, SV Meerkerk, Haastrecht, VVAC.

Derde klasse E: DESK, Dongen, GDC, GVV’63, Haaften, MVV’58, NEO’25, ONI, SV BLC, SV Capelle, Sleeuwijk, Sparta’30, Vuren.

Vierde klasse D: DHV, DVVC, Dubbeldam, GSC/ODS, Irene’58, Olympia’60, RFC, RWB, SCO, SSC’55, SSW, TSC.

Vierde klasse E: ASH, Asperen, BZC’14, Beesd, GVV, Groot-Ammers, Herovina, Leerdam Sport’55, Lekvogels, Peursum, Rhelico, SV Noordeloos, SVS’65, Unitas.

Vierde klasse F (Zuid I): DBN’22, FC Drunen, FC Tilburg, Kerkwijk, Margriet, NOAD’32, OVC’26, Rood Wit V, SV TOP, TSVV Merlijn, Well, Willem II, OSS’20.

Vierde klasse F (West II): ’s-Gravendeel, Abbenbroek, Vlotbrug, GHVV’13, GOZ, NBSVV, Rockanje, SNS, SSA/SJO Fortuna Be Quick, Stellendam, WFB, ZBVH, Zinkwegse Boys, Zwartewaal.

ZONDAGVOETBAL

Derde divisie: ADO’20, Baronie, Blauw Geel’38/JUMBO, DEM, Dongen, Gemert, Groene Ster, HSC’21, Hercules, JOS Watergraafsmeer, OJC Rosmalen, OSS’20, Quick, TOGB, UDI’19/CSU, UNA, Unitas, VVSB.

Derde klasse B: Bavel, Be Ready, DIA, FC Dordrecht amateurs, Dubbeldam, SC Emma, GSC/ODS, Madese Boys, RCD, SV Reeshof, Terheijden, TSV Gudok, Waspik.

Vierde klasse D: Audacia, Baardwijk, Berkdijk, Blauw Wit’81, Dussense Boys, GSBW, Jong Brabant, Raamsdonk, Right’Oh, VCB, Were Di, SWJ.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.