Onvermoeibare Sven van der Net (24) moet per direct stoppen met sporten: ‘Dit komt echt ongelooflijk hard aan’

COLUMN ‘Hoe is het toch mogelijk dat Oranje Wit, de grootste amateur­club van Dordt, zo’n matig eerste elftal heeft?’

De afgelopen week heb ik genoten van het bekervoetbal, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Knap was de prestatie van Kozakken Boys, dat het in de TOTO KNVB Beker toch weer flikte en na strafschoppen eredivisionist Vitesse eruit knikkerde. De beloning is een volgende ronde in Werkendam tegen ADO Den Haag.

24 oktober