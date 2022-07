Oranje Wit verbijsterd over indeling: ‘De club zal waarschijnlijk om herziening vragen’

Oranje Wit-trainer Faysal Kadi Wahabi was verbijsterd toen hij de indeling in 1D onder ogen kreeg. ,,Wij zijn enorm teleurgesteld. Afgelopen seizoen speelden wij tegen zulke mooie clubs. Straks zitten wij een keer of zeven anderhalf uur in de bus. Wij moeten naar Doetinchem, Scherpenzeel, Ede, Bennekom en Groesbeek. Wat hebben wij daar te zoeken? Hoe krijgt de KNVB het verzonnen. Dit heeft geen toegevoegde waarde.’’