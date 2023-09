Oververhitte Eddy van Yren moet wedstrijd staken: ‘Mijn hartslag wilde maar niet zakken’

Plogmann ‘uit het niets’ keeper FC Dordrecht: ‘Ik ben niet de nieuwe Neuer of Ter Stegen’

De Duitse doelman Luca Plogmann kwam als huurling van Go Ahead Eagles kort voor de competitiestart naar FC Dordrecht en kreeg meteen het vertrouwen als basisspeler. De 23-jarige voormalig jeugdinternational spreekt over zijn overgang, zijn nieuwe omgeving, blessureleed en het punt waarop hij zich thans in zijn voetballoopbaan bevindt.