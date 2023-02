Papendrecht na droomstart tegen Wieldrecht al acht punten los: ‘Er zit nog heel veel rek in deze groep’

OP DE MAN AF Megan Korpers­hoek na zware knieblessu­re terug bij Next Volley: ‘Er zit nog volop groei in dit team’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 18-jarige Megan Korpershoek, volleybalster van Next Volley Dordrecht.

28 januari