Parazwemmer Rogier Dorsman blikt terug op succesvol WK: ‘Het was een bizarre en geslaagde week’

Gouden paralym­piërs Rogier Dorsman en Chantalle Zijderveld geridderd: ‘Geweldig knappe prestaties’

De regionale deelnemers Rogier Dorsman en Chantalle Zijderveld zijn dinsdag vanwege hun prestaties tijdens de Paralympische Spelen in Tokio benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gertjan van der Linden - coach van de gouden rolstoelbasketbalsters - kreeg het beeldje Chapeau, omdat hij eerder al een koninklijke onderscheiding had ontvangen.

7 september