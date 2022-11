Periodetitel voor Papendrecht slechts eerste tussenstation op terugweg: ‘We moeten nu maar doorpakken’

Marco van Rijn per direct weg bij Rijsoord en stopt helemaal: ‘Word continu langs de lijn uitgeschol­den’

Marco van Rijn stopt per direct als trainer van zaterdageersteklasser Rijsoord. De 49-jarige coach is het voetbalwereldje zat en stapt helemaal uit het trainersvak. ,,Het respect is tegenwoordig ver te zoeken. Ik word uitgescholden langs de lijn en moest uit bij De Zwerver in Kinderdijk zelfs vluchten.’’

17 november