Pippy Pruymboom (Wieldrecht) stopt helemaal als trainer: ‘Vaker met mijn vriendin naar Spanje’

Droomstart Wieldrecht niet genoeg voor winst in Dordtse derby: ‘Wij zijn EBOH, wij geven niet op’

Wieldrecht schoot zaterdag uit de startblokken met twee goals in de eerste vier minuten, maar liet EBOH daarna in leven en dat kwam de thuisploeg duur te staan. Na een zware knieblessure van Mark van Agteren ging het in de Dordtse derby alsnog mis: 2-2.

6 november