PKC-korfbalster Zita werkt op corona-afdeling en is topsporter: ‘De situatie is heel dubbel’

Ziekenhuis ‘zeer blij’ met vaccinatie­draai kabinet, maar prikt medewer­kers liever zelf

2 januari Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht is ‘zeer blij’ dat het kabinet alsnog besloten heeft dertigduizend zorgmedewerkers eerder te vaccineren dan tot nu toe de bedoeling is. Dat lijkt komende week te gaan gebeuren in tien ziekenhuizen, verspreid over het land. ,,Dat vinden wij vreemd’’, aldus het ASz. ,,Stuur ons vaccins en wij doen de rest.’’