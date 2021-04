PKC na finalezege tegen Fortuna eindelijk weer de beste korfbalploeg van Nederland

VIDEO Pieter de Jongh gaat viral met filmpjes: ‘This is the first cup en there kommen er nog more’

16 maart Voetbaltrainer Pieter de Jongh (50), geboren en getogen in Asperen, had er nooit veel moeite mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Vaak zorgde hij daarvoor via gepeperde uitspraken. Sinds gisteren (oude) filmpjes van hem opdoken uit zijn periode in Afrika, heeft hij over aandacht helemaal niet te klagen.